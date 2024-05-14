الخارجية الأميركية: واشنطن لا تريد أن ترى عملية كبيرة في رفح ولم نر ذلك حتى الآن وقلقون للغاية إزاء أنباء عن استهداف مركبة للأمم المتحدة في غزة مما أسفر عن مقتل موظف إغاثة وإصابة آخر

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