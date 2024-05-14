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"بوليتيكو" عن مسؤول أميركي: نتفق مع الرأي القائل إن إسرائيل من غير المرجح أن تحقق النصر الكامل في غزة

Lebanon 24
14-05-2024 | 16:31
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