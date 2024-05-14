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الجيش الإسرائيلي: طائراتنا الحربية اعترضت مسيرتين قادمتين من جهة الشرق باتجاه إسرائيل

Lebanon 24
14-05-2024 | 18:03
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