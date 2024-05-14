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قوات الاحتلال تحرق عدة منازل كانت تتمركز بداخلها منذ بدء العملية العسكرية في حي الزيتون في غزة

Lebanon 24
14-05-2024 | 18:17
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