فاينانشال تايمز: إدارة بايدن تشجع دول عربية على المشاركة في قوة حفظ السلام التي ستنتشر في غزة بعد الحرب لملء الفراغ في القطاع حتى يتم إنشاء جهاز أمني فلسطيني

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