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فاينانشال تايمز: إدارة بايدن تشجع دول عربية على المشاركة في قوة حفظ السلام التي ستنتشر في غزة بعد الحرب لملء الفراغ في القطاع حتى يتم إنشاء جهاز أمني فلسطيني

Lebanon 24
15-05-2024 | 00:44
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