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العربية: الجيش الإسرائيلي ينسحب من حي الزيتون بمدينة غزة بعد 6 أيام من العمليات

Lebanon 24
15-05-2024 | 02:06
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