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رئيس وزراء فلسطين بالذكرى الـ76 للنكبة: شعبنا سيُسقط كل محاولات التهجير، وليس آخرها مخططات تهجير أهلنا بغز

Lebanon 24
15-05-2024 | 02:54
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