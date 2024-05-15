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حماس بالذكرى الـ76 للنكبة: معركة "طوفان الأقصى" المستمرة أثبتت للعالم أن الشعب الفلسطيني لن يفرط في أرضه وثوابته وحقوقه مهما طال الزمن

Lebanon 24
15-05-2024 | 02:58
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