النائب سيمون أبي رميا لـmtv: هناك غموض بشأن الهبة الأوروبية ونسمع أنّها ليست بهبة جديدة واكتشفنا أنّ هذه الأموال تذهب إلى مؤسسات وجمعيات غير حكومية

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