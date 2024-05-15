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النائب قسام هاشم لـmtv: توصّلنا إلى مسودة وتمّ التوافق على نقاطها وبنودها الـ9 ومقدّمتها وهناك بعض التفاصيل الصغيرة ولا بدّ من التواصل مع الحكومة السورية من أجل الوصول إلى إعداد خطة لإعادة النازحين

Lebanon 24
15-05-2024 | 03:41
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