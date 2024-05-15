النائب قسام هاشم لـmtv: توصّلنا إلى مسودة وتمّ التوافق على نقاطها وبنودها الـ9 ومقدّمتها وهناك بعض التفاصيل الصغيرة ولا بدّ من التواصل مع الحكومة السورية من أجل الوصول إلى إعداد خطة لإعادة النازحين

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