النائب هاشم: أبرز بنود المسودّة هي تشكيل لجنة وزارية من وزراء مختصّين برئاسة رئيس الحكومة للتواصل مع كلّ الجهات المعنيّة وتحديداً الحكومة السورية بالإضافة إلى التواصل مع منظمات دوليّة

Lebanon 24