النائب اشرف بيضون: المهم ان الكتل النيابية اتفقت على مقاربة ملف النازحين من زاوية وطنية صرفة فالملف بات شائكاً على مختلف المستويات ومن الصعب على لبنان تحمله (الجديد)

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