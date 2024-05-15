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وزارة الخارجية الروسية: محاولة مصادرة الأصول الروسية تتعارض مع قوانين تلك الدول التي تنوي القيام بذلك

Lebanon 24
15-05-2024 | 03:57
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