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وزير الإعلام زياد مكاري: إذا وصل فرنجيّة إلى الرئاسة فهو الأكثر قدرة على التواصل مع السوريين من أجل إعادة الجزء الأكبر من النازحين ووضع حدّ للنزوح بشكل جدّي (MTV)

Lebanon 24
15-05-2024 | 04:01
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