Advertisement

أخبار عاجلة

النائب بو صعب: تواجدنا اليوم هو فرصة لنا جميعا لاعطاء فرصة من التفاؤل في تحمل المسؤولية

Lebanon 24
15-05-2024 | 04:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: للأسف لم يدم رهاني طويلاً إذ بدأنا نخاصم بعضنا البعض مغلّبين الشعبوية والمزايدات على المصلحة الوطنية فحوّل البعض الفرصة الى مشكلة والنعمة الى نقمة
lebanon 24
15/05/2024 13:39:52 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب اشرف بيضون: المهم ان الكتل النيابية اتفقت على مقاربة ملف النازحين من زاوية وطنية صرفة فالملف بات شائكاً على مختلف المستويات ومن الصعب على لبنان تحمله (الجديد)
lebanon 24
15/05/2024 13:39:52 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: حال اجتياح رفح واشنطن تتحمل المسؤولية (الحدث)
lebanon 24
15/05/2024 13:39:52 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجنة الاهلية للمستأجرين: مبادرة التجار فرصة لنقاش مباشر وبناء
lebanon 24
15/05/2024 13:39:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:34 | 2024-05-15
06:32 | 2024-05-15
06:29 | 2024-05-15
06:28 | 2024-05-15
06:25 | 2024-05-15
06:25 | 2024-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24