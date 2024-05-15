Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس النواب بشأن ملف النازحين: أشكر الرئيس نبيه بري على الاستجابة لطلبي بعقد هذه الجلسة لنتحدث بشكل واضح ومباشر عن ملف من أكثر الملفات التي تشغل اللبنانيين حاضراً ومستقبلاً

Lebanon 24
15-05-2024 | 04:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
lebanon 24
15/05/2024 13:40:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري
lebanon 24
15/05/2024 13:40:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى مجلس النواب
lebanon 24
15/05/2024 13:40:04 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من السرايا: إستمرار الحملات على الحكومة في ملف النازحين السوريين هو نهج بات واضحاً أنه يتقصد التعمية على الحقيقة لأهداف شعبوية والى شل عمل الحكومة والهائها بالمناكفات
lebanon 24
15/05/2024 13:40:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:39 | 2024-05-15
06:34 | 2024-05-15
06:32 | 2024-05-15
06:29 | 2024-05-15
06:28 | 2024-05-15
06:25 | 2024-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24