ميقاتي: للأسف لم يدم رهاني طويلاً إذ بدأنا نخاصم بعضنا البعض مغلّبين الشعبوية والمزايدات على المصلحة الوطنية فحوّل البعض الفرصة الى مشكلة والنعمة الى نقمة

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