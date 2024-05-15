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ميقاتي: لا بد لي من أن اثمن عاليا الموقف الايجابي للبعض بالتعاطي مع ما حدث وذلك بالاستيضاح مباشرة او عبر رسائل خطية ولهم منا كل تقدير

Lebanon 24
15-05-2024 | 04:13
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