Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: نحن أصرينا أن تكون المساعدة المقدمة للنازحين السوريين هي لتشجيعهم على العودة الى بلادهم وليس للبقاء في لبنان مؤكدين أن القسم الاكبر من سوريا قد بات آمنا للعودة

Lebanon 24
15-05-2024 | 04:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة: على الاتحاد الاوروبي أن يغيّر سياسته في ما يتعلق بمساعدة النازحين السوريين في لبنان وان تكون المساعدة موجّهة لتحقيق عودتهم الى بلادهم
lebanon 24
15/05/2024 13:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: تمنيت على ماكرون أن يطرح على الإتحاد الأوروبي موضوع الإعلان عن مناطق آمنة في سوريا بما يُسهل عملية إعادة النازحين إلى بلادهم ودعمهم دولياً وأوروبياً في سوريا وليس في لبنان
lebanon 24
15/05/2024 13:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ضمن خطة العودة الطوعية.. لبنان يُعيد دفعة جديدة من السوريين إلى بلادهم
lebanon 24
15/05/2024 13:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: بالاتفاق مع الاتحاد الاوروبي ومع انضمام لبنان إلى القانون الذي يشمل الدول المستضيفة للنازحين السوريين سيُفتح المجال أمام للبنانيين بأن يذهبوا هجرة موسمية إلى دول الاتحاد الاوروبي للعمل هناك موسمياً
lebanon 24
15/05/2024 13:41:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:41 | 2024-05-15
06:39 | 2024-05-15
06:34 | 2024-05-15
06:32 | 2024-05-15
06:29 | 2024-05-15
06:28 | 2024-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24