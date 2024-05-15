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ميقاتي: حذرنا من أن استمرار هذه الازمة في لبنان سيكون ككرة النار التي لن تنحصر تداعياتها على لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحوّل الى ازمة اقليمية ودولية

Lebanon 24
15-05-2024 | 04:17
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ميقاتي: لا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول إلى أزمة إقليمية
lebanon 24
15/05/2024 13:41:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لا يفوتني هنا أن أذكُر ومن باب التحدّيات أيضاً موجات النزوح المتتالية التي طالتنا في لبنان عبر العقود الماضية وتطالُ تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية كافة مظاهر الحياة في البلد
lebanon 24
15/05/2024 13:41:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: تم تكثيف الجهد الديبلوماسي لشرح خطورة موضوع النزوح السوري على لبنان على الأمن الاقليمي والاوروبي وتأكيد ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري ليبقى في ارضه وتشجيع النازحين على العودة
lebanon 24
15/05/2024 13:41:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: يجب الأخذ في عين الاعتبار مذكرة التفاهم الموقعة في 9-9-2003 بين المديرية العامة للأمن العام والمفوضية والتي ورد فيها انه لا يمكن اعتبار السوريين في لبنان لاجئين
lebanon 24
15/05/2024 13:41:59 Lebanon 24 Lebanon 24
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