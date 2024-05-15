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ميقاتي: أؤكد أنه من الضروري تعاون الجميع لتنفيذ ذلك وعدم إغراق الاجهزة الأمنية والحكومية بالوساطات لابقاء المقيمين بطريقة غير شرعية على الاراضي اللبنانية

Lebanon 24
15-05-2024 | 04:20
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ميقاتي: في ملف النازحين السوريين هناك زخم لمعالجة هذا الموضوع بطريقة تؤكد احترامنا لحقوق الانسان وهدفنا حتما ليس تعريض احد للخطر بل حماية وطننا وتطبيق القوانين المرعية الاجراء على جميع المقيمين على الاراضي اللبنانية كافة
lebanon 24
15/05/2024 13:43:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الجيش والقوى الأمنية اللبنانية يبذلون قصارى جهدهم لوقف الهجرة غير الشرعية ولكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال عودة أولئك الذين يبحثون عن الأمان الى المناطق الامنة في سوريا أو تأمين إقامتهم في بلد ثالث
lebanon 24
15/05/2024 13:43:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: يتم من قبل وزارة العمل التشدد في اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الاراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية الاجراء لا سيما في الجانب المتعلق بالعمالة اللبنانية
lebanon 24
15/05/2024 13:43:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: في ضوء المتوافر من إمكانات يقوم الجيش بالتعاون الوثيق مع مختلف الأجهزة الأمنية بتعزيز نقاط التفتيش الحدودية وتنفيذ عمليات رصد وتفتيش كاملة ومنسقة تستهدف مواقع التسلل والتهريب واحالة المعنيين على القضاء المختص
lebanon 24
15/05/2024 13:43:01 Lebanon 24 Lebanon 24
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