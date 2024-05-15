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ميقاتي: الأجهزة الأمنية تقوم باغلاق نقاط العبور غير الشرعي ومصادرة الاموال المستخدمة من قبل المهرّبين حسب الاصول كذلك يتم تكثيف الجهد الاستعلامي والامني لضبط الحدود البرية والبحرية

Lebanon 24
15-05-2024 | 04:22
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ميقاتي: في ضوء المتوافر من إمكانات يقوم الجيش بالتعاون الوثيق مع مختلف الأجهزة الأمنية بتعزيز نقاط التفتيش الحدودية وتنفيذ عمليات رصد وتفتيش كاملة ومنسقة تستهدف مواقع التسلل والتهريب واحالة المعنيين على القضاء المختص
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15/05/2024 13:44:12 Lebanon 24 Lebanon 24
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15/05/2024 13:44:12 Lebanon 24 Lebanon 24
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15/05/2024 13:44:12 Lebanon 24 Lebanon 24
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15/05/2024 13:44:12 Lebanon 24 Lebanon 24
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