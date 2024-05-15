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ميقاتي: تم الطلب من النيابات العامة التشدد في الاجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الاشخاص والداخلين الى لبنان بطرق غير مشروعة وملاحقتهم بجرم الاتجار بالبشر

Lebanon 24
15-05-2024 | 04:24
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