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ميقاتي: لقد ثارت ثائرة البعض عندما تحدثنا عن قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الإتحاد الأوروبي وضم إليه لبنان على غرار تركيا والأردن ومصر وتونس والمغرب

Lebanon 24
15-05-2024 | 04:25
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المكتب الإعلامي لميقاتي: إن تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم لبنان إليه فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية
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15/05/2024 13:45:59 Lebanon 24 Lebanon 24
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15/05/2024 13:45:59 Lebanon 24 Lebanon 24
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15/05/2024 13:45:59 Lebanon 24 Lebanon 24
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