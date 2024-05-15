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ميقاتي: البعض ذهب في مخيلته الى حد القول إننا نريد تهجير فئة من اللبنانيين لتوطين السوريين مكانهم وهذه المزاعم باطلة بطلانا مطلقا ولا علاقة للمشروع بالنزوح السوري بل بدأ تطبيقه منذ فترة طويلة

Lebanon 24
15-05-2024 | 04:26
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ميقاتي: البعض ذهب في مخيلته الى حد القول إننا نريد تهجير فئة من اللبنانيين لتوطين السوريين مكانهم
lebanon 24
15/05/2024 13:46:19 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلامي لميقاتي: منذ فترة طويلة اتخذت الحكومة ورئيسها القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيدا عن الصخب الاعلامي بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة
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15/05/2024 13:46:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه
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15/05/2024 13:46:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: ما ورد آنفا هو جزء من القرارات التي اتخذتها اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة اعادة النازحين السوريين الى بلدهم بأمان وكرامة
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15/05/2024 13:46:19 Lebanon 24 Lebanon 24
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