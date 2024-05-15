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باسيل من مجلس النواب: الحرب على سوريا باتت طويلة واليوم متواصلة بالحرب الاقتصادي وتمويل بقاء النازحين خارج سوريا هي واحدة من ابرز نقاط الضغط

Lebanon 24
15-05-2024 | 04:32
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