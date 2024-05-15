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يعقوبيان: الوجود السوري هو سيل لن يتوقف ما لم نعالجه ويُراد للحدود ان تبقى مشرّعة والمطلوب ان يبقى لبنان ساحة مُستباحة

Lebanon 24
15-05-2024 | 04:44
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