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السيد: مفوضية اللاجئين داست على سيادة لبنان وعلى الشعب اللبناني باسم القانون الدولي ونحن بحاجة "لمن عنده رُكب وضمير ووطني أن يقرر بأن على المفوضية تنفيذ بنود الاتفاق مع لبنان

Lebanon 24
15-05-2024 | 05:01
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السيد: مفوضية اللاجئين داست على سيادة لبنان
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