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أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: غالانت يحاول إجراء تعديلات على العملية العسكرية في رفح لتقليل الاحتكاك مع إدارة بايدن (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
15-05-2024 | 05:03
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