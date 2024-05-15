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عدوان: مدخل معالجة الملف السوري يكون في ممارسة سيادتنا لأنّه لكلّ دولة مصالح تعمل على ممارستها

Lebanon 24
15-05-2024 | 05:12
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الصمد: لا شكّ أن اللجوء السوري أصبح ثقيلاً على لبنان والجميع يتّفق على ذلك ولكن نختلف على طريقة المعالجة ويجب أن يكون هناك إجماع وطني على هذا الملف
lebanon 24
15/05/2024 13:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24
عدوان: معالجة أي مشكلة في البلد تتطلّب اكتمال المؤسسات وانتخاب الرئيس أمر ملحّ ويجب تخصيص جلسة لما يحدث في الجنوب لأنّه أمر وجودي
lebanon 24
15/05/2024 13:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24
النائبة حليمة قعقور من المجلس النيابي: فلنحمّل أيضا أنفسنا المسؤولية تجاه معالجة الملف ولا يجب تغييب اصول اتباع الحوكمة والرقابة في موضوع الاموال
lebanon 24
15/05/2024 13:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج حسن: علينا القيام بتنسيق عميق وحقيقي بيننا وبين سوريا والاموال التي تدخل الى لبنان تذهب مباشرة الى المنظمات غير الحكومية وليس الى الدولة وهذه من أهم النقاط التي تحتاج الى معالجة
lebanon 24
15/05/2024 13:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24
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