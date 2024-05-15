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الجميّل: هناك اجماع على ما يجب القيام به وتطبيق القوانين يريحنا بنسبة كبيرة لأنّه يعيد الكثير من السوريين بسبب وجودهم غير الشرعي

Lebanon 24
15-05-2024 | 05:17
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ميقاتي: في ملف النازحين السوريين هناك زخم لمعالجة هذا الموضوع بطريقة تؤكد احترامنا لحقوق الانسان وهدفنا حتما ليس تعريض احد للخطر بل حماية وطننا وتطبيق القوانين المرعية الاجراء على جميع المقيمين على الاراضي اللبنانية كافة
lebanon 24
15/05/2024 13:50:14 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: عدد السوريين غير الشرعيين في لبنان يتراوح بين 40 و50 في المئة وليس هناك بلد في العالم فيه هذه النسبة ولا أرى في الأفق أي حلّ للأزمة السوريّة
lebanon 24
15/05/2024 13:50:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: ضبط الحدود أمر أساسي والمشكلة هي سبب عدم تطبيق القوانين لإعادة النازحين
lebanon 24
15/05/2024 13:50:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: المشكلة هي سبب عدم تطبيق القوانين لإعادة النازحين
lebanon 24
15/05/2024 13:50:14 Lebanon 24 Lebanon 24
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