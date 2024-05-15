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الجميّل: أول قرار يجب اتخاذه هو ترحيل أي سوري مقيم بطريقة غير شرعية في لبنان وعلى الدولة السورية استقباله

Lebanon 24
15-05-2024 | 05:22
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15/05/2024 13:50:31 Lebanon 24 Lebanon 24
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