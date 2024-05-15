النائب نعمة افرام من المجلس النيابي: المسح والتوثيق للوجود السوري في لبنان هي مسؤولية الدولة اللبنانية ادعو لفتح أماكن لتوثيق واصدار البطاقات البيومترية لكل شخص للحد من الفوضى

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