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افرام: هناك نفس جديد في هذه الجلسة لأنّ الجميع متوحّد على الخطر الوجودي الذي يُشكّله النزوح السوري

Lebanon 24
15-05-2024 | 05:32
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النائب وليد البعريني من المجلس النيابي: نؤيد التوصيات التي اقترحت بالامس بما خص ملف النزوح السوري ونتمنى التعاون من الدولة اللبنانية بما خص وجود أشخاص من عكار في قبرص تتم محاكمتهم هناك
lebanon 24
15/05/2024 13:50:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الصمد: لا شكّ أن اللجوء السوري أصبح ثقيلاً على لبنان والجميع يتّفق على ذلك ولكن نختلف على طريقة المعالجة ويجب أن يكون هناك إجماع وطني على هذا الملف
lebanon 24
15/05/2024 13:50:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: هناك اجماع على ما يجب القيام به وتطبيق القوانين يريحنا بنسبة كبيرة لأنّه يعيد الكثير من السوريين بسبب وجودهم غير الشرعي
lebanon 24
15/05/2024 13:50:57 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: الجميع يعرف أن الذي يتحمل مسؤولية أزمة النازحين السوريين هي الولايات المتحدة وأوروبا
lebanon 24
15/05/2024 13:50:57 Lebanon 24 Lebanon 24
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