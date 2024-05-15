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الصمد: لا شكّ أن اللجوء السوري أصبح ثقيلاً على لبنان والجميع يتّفق على ذلك ولكن نختلف على طريقة المعالجة ويجب أن يكون هناك إجماع وطني على هذا الملف

Lebanon 24
15-05-2024 | 05:36
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نصرالله: يجب الوصول إلى إجماع وطني في لبنان حول حل أساسي نؤيده وهو فتح البحر أمام النازحين السوريين وكثر يرغبون بالهجرة
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15/05/2024 13:51:27 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: اللبنانيون يجمعون على أن مسألة النازحين السوريين هي "مشكلة وطنية" ويجب معالجتها
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15/05/2024 13:51:27 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع للـ"ال بي سي": الحكومات المتعاقبة تتحمل مسؤولية ما وصلنا إليه في ملف اللجوء السوري ونحن قادرون على التحرك لحل هذه الأزمة وبعضهم يقول إننا تأخرنا لطرح هذا الملف لكن أخصامنا في محور الممانعة والتيار الوطني الحر "أكبر كذابين"
lebanon 24
15/05/2024 13:51:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: في ملف النازحين السوريين هناك زخم لمعالجة هذا الموضوع بطريقة تؤكد احترامنا لحقوق الانسان وهدفنا حتما ليس تعريض احد للخطر بل حماية وطننا وتطبيق القوانين المرعية الاجراء على جميع المقيمين على الاراضي اللبنانية كافة
lebanon 24
15/05/2024 13:51:27 Lebanon 24 Lebanon 24
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