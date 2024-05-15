أبو الحسن: لإصدار توصية واضحة وخطة لحلّ أزمة النزوح ويجب تسليم الداتا كاملة إلى الأمن العام اللبناني والبدء بمسح شامل ومعرفة عدد الولادات السنوية للنازحين السوريين

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