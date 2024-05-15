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أبو الحسن: لإصدار توصية واضحة وخطة لحلّ أزمة النزوح ويجب تسليم الداتا كاملة إلى الأمن العام اللبناني والبدء بمسح شامل ومعرفة عدد الولادات السنوية للنازحين السوريين

Lebanon 24
15-05-2024 | 05:52
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أبو الحسن: لإصدار توصية واضحة وخطة لحلّ أزمة النزوح
lebanon 24
15/05/2024 13:52:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي: ملف الداتا المتعلق بأعداد النازحين السوريين استلمه الامن العام ضمن بروتوكول معين وطلبنا من البلديات كافة إجراء احصاء للنازحين ضمن نطاقها وأبدت تعاوناً في هذا الاطار
lebanon 24
15/05/2024 13:52:31 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: ان الخطر الأمني جراء النزوح لا يعني الانتقام معنويّا او جسدياً من النازحين السوريين فهذا من شأنه أن يولد فتنة كبيرة بين اللبنانيين والسوريين
lebanon 24
15/05/2024 13:52:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: البعض ذهب في مخيلته الى حد القول إننا نريد تهجير فئة من اللبنانيين لتوطين السوريين مكانهم وهذه المزاعم باطلة بطلانا مطلقا ولا علاقة للمشروع بالنزوح السوري بل بدأ تطبيقه منذ فترة طويلة
lebanon 24
15/05/2024 13:52:31 Lebanon 24 Lebanon 24
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