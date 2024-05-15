أبو الحسن: النقاش وإن أتى متأخّرًا فإنّ ما يهم هو أن نظهّر هذا المشهد بموقف وطني جامع نبتعد فيه عن التسويات في ملف أكثر ما نحتاج فيه إلى الوضوح في الموقف والحزم في القرار

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