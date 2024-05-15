Advertisement

أخبار عاجلة

جرادي: على مجلس النواب أن يتبنى افعالاً وليس أقوالاً وتقدمنا باقتراح قانون يرمي الى تنظيم الوجود السوري في لبنان ونتمنى أن يطرح وأن يتم التصويت عليه

Lebanon 24
15-05-2024 | 06:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب وليد البعريني من المجلس النيابي: نؤيد التوصيات التي اقترحت بالامس بما خص ملف النزوح السوري ونتمنى التعاون من الدولة اللبنانية بما خص وجود أشخاص من عكار في قبرص تتم محاكمتهم هناك
lebanon 24
15/05/2024 13:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: إذا كان مجلس النواب يريد إعادة النازحين فعليه أن يطالب الولايات المتحدة بإلغاء قانون "قيصر" المفروض على سوريا ومطالبة أوروبا أيضاً برفع العقوبات عن دمشق
lebanon 24
15/05/2024 13:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع : كل السوريين الموجودين اليوم في لبنان وجودهم غير شرعي باستثناء الـ 300 الف الذين لديهم اقامات شرعية وينطبق عليهم قانون الاقامة والخروج من لبنان
lebanon 24
15/05/2024 13:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ورشة عمل حول "الوجود السوري غير القانوني" في لبنان
lebanon 24
15/05/2024 13:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:51 | 2024-05-15
06:50 | 2024-05-15
06:48 | 2024-05-15
06:45 | 2024-05-15
06:41 | 2024-05-15
06:39 | 2024-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24