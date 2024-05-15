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الصادق: الحلّ الوحيد يكون بانتخاب رئيس والمشكلة في ما يخصّ ملف النزوح السوري هي في الداخل

Lebanon 24
15-05-2024 | 06:09
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الصادق: المشكلة في ما يخصّ ملف النزوح السوري هي في الداخل
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15/05/2024 13:53:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: حل مسألة النزوح السوري يكون بتوافق كامل والمساعدة الأوروبية للبنان غير مشروطة
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15/05/2024 13:53:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: إن حل مسألة النزوح السوري يكون بتوافق كامل بين اللبنانيين ولذلك سابدأ بشرح الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة
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15/05/2024 13:53:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل للـ"أم تي في": ملف النزوح السوري وجوديّ بالنسبة للبنان وأتمنّى الترفّع عن المزايدات فنحن نُريد نتائج ملموسة في هذا الإطار
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15/05/2024 13:53:52 Lebanon 24 Lebanon 24
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