الحكومة الإسرائيلية تتبنى قرارًا برفض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بمنح فلسطين المزيد من الحقوق والصلاحيات في الأمم المتحدة (سكاي نيوز عربية)

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