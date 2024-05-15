Advertisement

أخبار عاجلة

النائب ياسين ياسين من المجلس النيابي: للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
15-05-2024 | 06:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب سامي الجميّل: نؤكّد على أنّه لا يجوز أن يجتمع المجلس إلّا لانتخاب رئيس للجمهورية وهذا المجلس لم يجتمع مرّة لمعالجة موضوع الحرب في الجنوب
lebanon 24
15/05/2024 15:50:29 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب عدنان طرابلسي من المجلس النيابي: سنكون داعمين لرئيس الحكومة لحل هذه الأزمة
lebanon 24
15/05/2024 15:50:29 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب سيمون ابي رميا من المجلس النيابي: اتمنى من رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الى اجتماع لرؤساء لجان الصداقة مع كل الدول الاوروبية
lebanon 24
15/05/2024 15:50:29 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب فراس حمدان: حلّ مشكلة النزوح لا تكون بحكومة تصريف أعمال ويجب انتخاب رئيس للجمهورية فورًا حرصًا على لبنان
lebanon 24
15/05/2024 15:50:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:50 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:08 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:49 | 2024-05-15
08:31 | 2024-05-15
08:25 | 2024-05-15
08:24 | 2024-05-15
08:13 | 2024-05-15
08:12 | 2024-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24