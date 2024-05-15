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الجيش الروسي يؤكد سيطرته على بلدة "روبوتينة" الاستراتيجية جنوبي أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
15-05-2024 | 06:23
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