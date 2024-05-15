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ياسين: على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته من خلال اعادة النازحين الى المناطق الآمنة في سوريا وتأمين المستلزمات لهم او الى بلد ثالث بطريقة آمنة

Lebanon 24
15-05-2024 | 06:25
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ميقاتي: من الضروري أن يتخذ الاتحاد الأوروبي وسائر المجتمع الدولي اليوم خطوات جديدة ويعيدوا النظر في سياساتهم بشأن أمن سوريا لأن معظم مناطق سوريا أصبحت آمنة لعودة النازحين اليها
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15/05/2024 15:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: بات لدينا في قاموسنا الداخلي أين هي المناطق الآمنة وغير الآمنة داخل سوريا
lebanon 24
15/05/2024 15:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لبنان ليس حرس حدود لأوروبا ولن يبتز أحداً ونحن نطلب المساعدة معاً لحماية أوطاننا ولنبدأ بطرح موضوع المناطق الآمنة داخل سوريا كمقدمة لحل هذا الملف
lebanon 24
15/05/2024 15:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: هناك إنقسام اوروبي حيال موضوع المناطق الآمنة وسنقوم بحملة في هذا الإطار لدفع الإتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا
lebanon 24
15/05/2024 15:50:58 Lebanon 24 Lebanon 24
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