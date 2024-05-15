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ياسين: على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته من خلال اعادة النازحين الى المناطق الآمنة في سوريا وتأمين المستلزمات لهم او الى بلد ثالث بطريقة آمنة
Lebanon 24
15-05-2024
|
06:25
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