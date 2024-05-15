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النائبة حليمة قعقور من المجلس النيابي: فلنحمّل أيضا أنفسنا المسؤولية تجاه معالجة الملف ولا يجب تغييب اصول اتباع الحوكمة والرقابة في موضوع الاموال

Lebanon 24
15-05-2024 | 06:48
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