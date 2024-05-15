Advertisement

أخبار عاجلة

معوض: ما من قرار حقيقي لضبط الحدود وهذه هي المشكلة الأساسية

Lebanon 24
15-05-2024 | 06:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
معوّض: ما من قرار حقيقي لضبط الحدود وهذه هي المشكلة الأساسية
lebanon 24
15/05/2024 15:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب جهاد الصمد من المجلس النيابي: المشكلة الأساسية ليست بين لبنان وسوريا ولا حل حقيقيا لحل مشكلة النازحين السوريين إلا بفك الحصار
lebanon 24
15/05/2024 15:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج حسن: علينا القيام بتنسيق عميق وحقيقي بيننا وبين سوريا والاموال التي تدخل الى لبنان تذهب مباشرة الى المنظمات غير الحكومية وليس الى الدولة وهذه من أهم النقاط التي تحتاج الى معالجة
lebanon 24
15/05/2024 15:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: ضبط الحدود أمر أساسي والمشكلة هي سبب عدم تطبيق القوانين لإعادة النازحين
lebanon 24
15/05/2024 15:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:50 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:08 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:51 | 2024-05-15
08:49 | 2024-05-15
08:31 | 2024-05-15
08:25 | 2024-05-15
08:24 | 2024-05-15
08:13 | 2024-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24