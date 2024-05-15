النائب فراس حمدان من المجلس النيابي: عدم الالتزام بالمواثيق الدولية يكشفنا أمام العدو الاسرائيلي ونقول لمن يريد ترحيل السوريين عبر البحر أن هناك ضحايا لبنانيين لا يزالوا موجودين في قاع البحر والموت لا يميز بالجنسيات

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