كرامي: نحن أمام موضوع حساس لا تفيد فيه المزايدات وثمّة مشاريع ومخططات مشبوهة تريدنا أن نقع في الفخ ونذهب إلى حروب أهلية وأن نُسيء إلى لبنان وسوريا

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