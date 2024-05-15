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النائب علي حسن خليل من المجلس النيابي: نحن أمام مشكلة أصبحت مشكلة بنيوية وأمام قضية وطنية لا يجب أن يكون هناك اختلاف بشأن كيفية معالجتها
Lebanon 24
15-05-2024
|
07:17
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