Advertisement

أخبار عاجلة

اليونيسف: نحو 1,7 مليون شخص نزحوا في قطاع غزة نصفهم من الأطفال وكثير منهم نزحوا عدة مرات (الشرق)

Lebanon 24
15-05-2024 | 07:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اليونيسف: 1.7 مليون شخص بغزة نزحوا داخليا نصفهم أطفال
lebanon 24
15/05/2024 15:55:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: المدنيون في رفح منهكون وجائعون وقد نزحوا مرات عدة وليس لديهم خيارات آمنة (الجزيرة)
lebanon 24
15/05/2024 15:55:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأونروا: 300 ألف فلسطيني نزحوا جراء أوامر الإخلاء الإسرائيلية في رفح وجباليا (الشرق)
lebanon 24
15/05/2024 15:55:10 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم اليونيسف: ٦٠٠ ألف طفل يبحثون عن مأوى في #رفح ومنهم من نزح مرات وهم مرهقون ومصدومون ومرضى وجياع
lebanon 24
15/05/2024 15:55:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:50 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:08 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:51 | 2024-05-15
08:49 | 2024-05-15
08:31 | 2024-05-15
08:25 | 2024-05-15
08:24 | 2024-05-15
08:13 | 2024-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24