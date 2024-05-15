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رويترز: إسرائيل تقول إنها طلبت من مصر فتح الحدود أمام سكان غزة وطلبها رُفِض (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
15-05-2024 | 08:49
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